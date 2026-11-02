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Erste Schätzungen: Dolby Laboratories verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dolby Laboratories Inc.
55.25 EUR -0.75 EUR -1.34 %
Charts | News | Analysen

Dolby Laboratories wird voraussichtlich am 17.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,19 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Dolby Laboratories 0,510 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Dolby Laboratories in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,41 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 372,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 307,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,32 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,62 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,42 Milliarden USD, gegenüber 1,35 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
02.08.19 Dolby Laboratories Neutral B. Riley FBR
25.10.18 Dolby Laboratories Neutral B. Riley FBR
05.09.18 Dolby Laboratories Buy R. F. Lafferty
26.07.18 Dolby Laboratories Neutral B. Riley FBR
16.01.18 Dolby Laboratories Neutral B. Riley FBR, Inc.

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