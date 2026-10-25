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Erste Schätzungen: Dole gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dole PLC Registered Shs
12.00 EUR 0.60 EUR 5.26 %
Charts | News | Analysen

Dole präsentiert voraussichtlich am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,340 USD aus. Im letzten Jahr hatte Dole einen Gewinn von 0,050 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 3,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,35 Milliarden USD gegenüber 2,28 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,34 USD aus. Im Vorjahr waren 0,530 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 9,73 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 9,17 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

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