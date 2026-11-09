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Erste Schätzungen: Dollar Tree legt Quartalsergebnis vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dollar Tree Inc
121.54 EUR -9.16 EUR -7.01 %
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Dollar Tree präsentiert in der voraussichtlich am 24.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.10.2026 endete.

26 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,931 USD aus. Im letzten Jahr hatte Dollar Tree einen Gewinn von 1,20 USD je Aktie eingefahren.

22 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 5,04 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 6,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,75 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 27 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 7,90 USD je Aktie, gegenüber 6,22 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 25 Analysten durchschnittlich auf 20,68 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 19,41 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
05.08.19 Dollar Tree Hold Deutsche Bank AG
31.05.19 Dollar Tree Market Perform BMO Capital Markets
20.03.19 Dollar Tree Outperform Telsey Advisory Group
07.03.19 Dollar Tree Market Perform Telsey Advisory Group
11.01.19 Dollar Tree Market Perform BMO Capital Markets

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