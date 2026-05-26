DAX25.185 -0,8%Est506.064 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4300 -3,4%Nas26.656 +1,2%Bitcoin64.781 -0,6%Euro1,1643 +0,1%Öl97,94 -1,3%Gold4.501 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 D-Wave Quantum A3DSV9 Micron Technology 869020 Allianz 840400 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Angriff im Iran trotz Waffenruhe: DAX letztlich schwächer -- Wall Street schließlich uneins -- Nordex erhält Megaauftrag -- Micron, Sivers, SoftBank, Infineon, SK hynix, Samsung im Fokus
Top News
Siemens Healthineers-Aktie: Bis zu 230 Millionen Euro für eigene Anteile Siemens Healthineers-Aktie: Bis zu 230 Millionen Euro für eigene Anteile
Erste Schätzungen: AT S (AT&S) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal Erste Schätzungen: AT S (AT&S) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Erste Schätzungen: Dollarama verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

27.05.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Dollarama Inc
110,70 EUR 0,50 EUR 0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Dollarama wird voraussichtlich am 11.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.04.2026 abgelaufen ist.

11 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,991 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,990 CAD erwirtschaftet worden.

9 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,82 Milliarden CAD – das würde einem Zuwachs von 19,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,52 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,10 CAD, gegenüber 4,75 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 8,10 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,26 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Dollarama Inc

DatumMeistgelesen

Analysen zu Dollarama Inc

DatumRatingAnalyst
15.06.2012Dollarama overweightBarclays Capital
25.01.2012Dollarama sector outperformScotia Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.06.2012Dollarama overweightBarclays Capital
25.01.2012Dollarama sector outperformScotia Capital Markets
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Dollarama Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen