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Erste Schätzungen: Doman Building Materials Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

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Doman Building Materials Group Ltd Registered Shs
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Doman Building Materials Group wird voraussichtlich am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,208 CAD je Aktie gegenüber 0,210 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Doman Building Materials Group in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,95 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 842,4 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 795,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,912 CAD, gegenüber 0,920 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 3,20 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 3,12 Milliarden CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net

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