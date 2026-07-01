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Erste Schätzungen: Dominos Pizza legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
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Domino's Pizza Inc.
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Dominos Pizza wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 20.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 26 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 4,23 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,81 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 22 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,18 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 3,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,15 Milliarden USD in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 29 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 19,16 USD je Aktie, gegenüber 17,57 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 26 Analysten durchschnittlich auf 5,22 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 4,94 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
04.09.19 Dominos Pizza Buy Maxim Group
17.07.19 Dominos Pizza Buy Maxim Group
24.04.19 Dominos Pizza Buy Maxim Group
22.02.19 Dominos Pizza Buy Maxim Group
17.10.18 Dominos Pizza Buy Maxim Group