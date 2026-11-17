Erste Schätzungen: Donaldson legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Donaldson wird voraussichtlich am 02.12.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,974 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 0,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,970 USD erwirtschaftet wurden.
5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 935,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Donaldson für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,02 Milliarden USD aus.
7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,32 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,85 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 4,19 Milliarden USD, gegenüber 3,89 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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