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Erste Schätzungen: Donegal Group A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Donegal Group Inc. (A)
18.26 USD 0.03 USD 0.16 %
Charts | News | Analysen

Donegal Group A veröffentlicht voraussichtlich am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,420 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Donegal Group A noch 0,550 USD je Aktie eingenommen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 214,1 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 12,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 245,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,78 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,18 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 881,4 Millionen USD, gegenüber 978,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
17.02.05 Update Donegal Group Inc. (A): Neutral Sun Trust Robinson Humphrey

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