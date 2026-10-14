DAX 25.260 -0,1%ESt50 6.167 -0,6%MSCI World 4.965 +0,0%Top 10 Crypto 11,00 -0,1%Nas 27.204 -0,2%Bitcoin 74.679 +0,6%Euro 1,1209 +0,1%Öl 106,2 +0,5%Gold 4.166 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Erste Schätzungen: Donegal Group B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Donegal Group Inc. (B)
18.33 USD 0.96 USD 5.53 %
Charts | News | Analysen

Donegal Group B lädt voraussichtlich am 29.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,420 USD gegenüber 0,510 USD im Vorjahresquartal.

2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 214,1 Millionen USD gegenüber 245,9 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 12,93 Prozent.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,78 USD, gegenüber 2,01 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 881,4 Millionen USD im Vergleich zu 978,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Donegal Group B Aktie News

Werbung

Donegal Group B Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Donegal Group B nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.