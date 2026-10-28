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Erste Schätzungen: DPM Metals öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

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Aktien
DPM Metals Inc Registered Shs
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DPM Metals lässt sich voraussichtlich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird DPM Metals die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

10 Analysten schätzen, dass DPM Metals für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,753 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,740 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 321,9 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 320,4 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

10 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,45 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,78 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,40 Milliarden USD, gegenüber 1,23 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

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