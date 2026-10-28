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Erste Schätzungen: DPM Metals stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
DPM Metals Inc Registered Shs
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DPM Metals wird voraussichtlich am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,08 AUD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,830 AUD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 29,90 Prozent auf 462,0 Millionen AUD. Im Vorjahresviertel hatte DPM Metals noch 355,6 Millionen AUD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,92 AUD aus. Im Vorjahr waren 3,09 AUD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 1,99 Milliarden AUD, nachdem im Vorjahr 1,36 Milliarden AUD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

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