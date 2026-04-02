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Erste Schätzungen: DR Horton stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

06.04.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
D.R. Horton Inc.
120,96 EUR 1,62 EUR 1,36%
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DR Horton veröffentlicht voraussichtlich am 21.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 19 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,14 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte DR Horton 2,58 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll DR Horton 16 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 7,57 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 2,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte DR Horton 7,73 Milliarden USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 21 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,49 USD aus. Im Vorjahr waren 11,57 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten im Durchschnitt 33,61 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 34,25 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

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Analysen zu D.R. Horton Inc.

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07.03.2017DR Horton Equal WeightBarclays Capital
06.01.2017DR Horton Equal WeightBarclays Capital
10.10.2016DR Horton Sector PerformFBN Securities
22.04.2016DR Horton Equal WeightBarclays Capital
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18.04.2016DR Horton UnderperformFBN Securities
14.12.2011DR Horton sellStifel, Nicolaus & Co., Inc.

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