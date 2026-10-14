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Erste Schätzungen: DR Horton verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
D.R. Horton Inc.
120.95 EUR 0.55 EUR 0.46 %
Charts | News | Analysen

DR Horton präsentiert voraussichtlich am 29.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

19 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 3,01 USD aus. Im letzten Jahr hatte DR Horton einen Gewinn von 3,04 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten ein Minus von 6,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 9,07 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 9,68 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 21 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,45 USD im Vergleich zu 11,57 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 32,74 Milliarden USD, gegenüber 34,25 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
23.08.19 DR Horton Buy Seaport Global Securities
31.07.19 DR Horton Overweight Barclays Capital
26.03.18 DR Horton Overweight Barclays Capital
07.03.18 DR Horton Outperform Wedbush Morgan Securities Inc.
17.01.18 DR Horton Buy UBS AG

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