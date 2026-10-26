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Erste Schätzungen: DREAM Unlimited A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

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DREAM Unlimited Corp Registered Shs -A- Subordinate Voting
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DREAM Unlimited A gibt voraussichtlich am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,351 CAD je Aktie gegenüber -0,350 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 16,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 95,5 Millionen CAD gegenüber 114,6 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,31 CAD, gegenüber -0,450 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 408,3 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 463,0 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

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