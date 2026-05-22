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Erste Schätzungen: DS Plattformen Registered B stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

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DS Plattformen AB Registered Shs -B-
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DS Plattformen Registered B wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 20.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,520 SEK je Aktie gegenüber 0,830 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 14,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 153,5 Millionen SEK gegenüber 133,7 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 2,96 SEK im Vergleich zu 2,34 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 645,9 Millionen SEK, gegenüber 510,5 Millionen SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net

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