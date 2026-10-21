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Erste Schätzungen: DS Plattformen Registered B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

DS Plattformen Registered B wird voraussichtlich am 05.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,790 SEK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,790 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 181,8 Millionen SEK aus – eine Steigerung von 38,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte DS Plattformen Registered B einen Umsatz von 131,2 Millionen SEK eingefahren.

1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 3,14 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,34 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 713,3 Millionen SEK, gegenüber 510,5 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

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