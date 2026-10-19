Erste Schätzungen: Duolingo öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

19.10.26 06:21 Uhr

Duolingo wird sich voraussichtlich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,574 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 90,35 Prozent verringert. Damals waren 5,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 20 Analysten ein Plus von 11,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 303,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 271,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 19 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,76 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 8,57 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 22 Analysten durchschnittlich auf 1,21 Milliarden USD, gegenüber 1,04 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net