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Erste Schätzungen: DuPont de Nemours veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

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DuPont de Nemours Inc Registered Shs
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DuPont de Nemours wird sich voraussichtlich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

16 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,87 USD gegenüber -0,870 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll DuPont de Nemours 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,84 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 40,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte DuPont de Nemours 3,07 Milliarden USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,26 USD, während im vorherigen Jahr noch -5,580 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,17 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 6,85 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.net

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