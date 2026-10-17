Erste Schätzungen: Eastern Air Logistics A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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Eastern Air Logistics A wird sich voraussichtlich am 31.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,450 CNY aus. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,450 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 23,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 5,99 Milliarden CNY. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 7,41 Milliarden CNY aus.
Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,81 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,69 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 29,83 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 24,24 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
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