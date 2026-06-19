Erste Schätzungen: Eastnine Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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Eastnine Registered stellt voraussichtlich am 07.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,090 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Eastnine Registered 0,660 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 15,2 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 166,1 Millionen SEK erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,372 EUR, gegenüber 4,76 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 61,2 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 683,2 Millionen SEK erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.net
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