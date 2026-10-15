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Erste Schätzungen: Eastroc Beverage (Group) A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eastroc Beverage (Group) Co., Ltd. Registered Shs -A-
111.95 CNY -0.03 CNY -0.03 %
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Eastroc Beverage (Group) A wird voraussichtlich am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,20 CNY je Aktie gegenüber 2,05 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 6,81 Milliarden CNY aus – eine Steigerung von 11,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Eastroc Beverage (Group) A einen Umsatz von 6,11 Milliarden CNY eingefahren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 27 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 6,96 CNY, gegenüber 6,53 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 27 Analysten durchschnittlich auf 24,06 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 20,71 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net

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