Erste Schätzungen: Eco Wave Power Global (spons ADRs) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

01.11.26 06:21 Uhr

Eco Wave Power Global (spons ADRs) präsentiert voraussichtlich am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,240 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 50,0 Prozent verringert. Damals waren -0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 0,1 Millionen USD für Eco Wave Power Global (spons ADRs), nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,785 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,640 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 0,2 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net