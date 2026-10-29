Erste Schätzungen: Ecos (India) Mobility Hospitality stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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Ecos (India) Mobility Hospitality präsentiert in der voraussichtlich am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 2,50 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,43 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 6,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 2,28 Milliarden INR gegenüber 2,14 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 10,00 INR aus. Im Vorjahr waren 9,60 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 9,30 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 8,08 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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