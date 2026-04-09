DAX23.807 -1,1%Est505.896 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1000 -2,9%Nas22.822 +0,8%Bitcoin61.470 +0,1%Euro1,1696 ±-0,0%Öl96,26 -0,2%Gold4.767 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Israel will mit Libanon verhandeln: US-Börsen letztlich im Plus -- DAX schließt tiefer -- Straße von Hormus im Blick -- D-Wave, Rüstungsaktien, Broadcom, Siemens Energy, Ölaktien, TUI im Fokus
Top News
Fonds - Einfach investieren, professionell verwalten lassen Fonds - Einfach investieren, professionell verwalten lassen
Barbell-Strategie: Was Anleger über die "Hantelstrategie" wissen müssen Barbell-Strategie: Was Anleger über die "Hantelstrategie" wissen müssen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Erste Schätzungen: Ecovacs Robotics A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

10.04.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Ecovacs Robotics Co., Ltd. Registered Shs -A-
61,07 CNY -1,81 CNY -2,88%
Charts|News|Analysen

Ecovacs Robotics A wird voraussichtlich am 25.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,747 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Ecovacs Robotics A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,340 CNY in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 0,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 6,29 Milliarden CNY gegenüber 6,32 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

14 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,15 CNY je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 1,42 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 19,32 Milliarden CNY, gegenüber 16,47 Milliarden CNY im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Ecovacs Robotics Co., Ltd. Registered Shs -A-

DatumMeistgelesen