Erste Schätzungen: EG Acquisition informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

18.02.26 06:21 Uhr
EG Acquisition wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,010 USD je Aktie gegenüber -0,220 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll EG Acquisition in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,14 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 99,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 91,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen Verlust von -0,780 USD je Aktie, gegenüber -1,070 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 371,3 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 327,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

