Erste Schätzungen: Elbit Systems öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

02.11.26 06:21 Uhr

Elbit Systems wird voraussichtlich am 17.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,63 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 9,41 ILS je Aktie vermeldet.

Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 2,26 Milliarden USD, was einem Umsatz von 6,46 Milliarden ILS im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 14,70 USD im Vergleich zu 39,29 ILS im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 9,13 Milliarden USD, gegenüber 27,38 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net