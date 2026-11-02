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Erste Schätzungen: Elbit Systems öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Elbit Systems Ltd.
689.50 EUR -7.50 EUR -1.08 %
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Elbit Systems wird voraussichtlich am 17.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,63 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 9,41 ILS je Aktie vermeldet.

Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 2,26 Milliarden USD, was einem Umsatz von 6,46 Milliarden ILS im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 14,70 USD im Vergleich zu 39,29 ILS im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 9,13 Milliarden USD, gegenüber 27,38 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
25.07.19 Elbit Systems Hold Standpoint Research
14.08.18 Elbit Systems Buy Standpoint Research
05.05.17 Elbit Systems Neutral Chardan Capital Markets
02.05.07 Elbit Systems buy UBS

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