Erste Schätzungen: Elbit Systems öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Werte in diesem Artikel
Elbit Systems wird voraussichtlich am 17.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,63 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 9,41 ILS je Aktie vermeldet.
Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 2,26 Milliarden USD, was einem Umsatz von 6,46 Milliarden ILS im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 14,70 USD im Vergleich zu 39,29 ILS im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 9,13 Milliarden USD, gegenüber 27,38 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Elbit Systems
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Elbit Systems
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen