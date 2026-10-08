Erste Schätzungen: Electrolux Registered B präsentiert Quartalsergebnisse

08.10.26 06:21 Uhr

Electrolux Registered B lädt voraussichtlich am 23.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,560 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,390 SEK erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 3,08 Prozent auf 33,31 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 32,32 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,30 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,79 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 131,69 Milliarden SEK, gegenüber 131,74 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net