Erste Schätzungen: Elekta A B stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

10.11.26 06:21 Uhr

Elekta A B lädt voraussichtlich am 25.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.10.2026 endete.

11 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,847 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Elekta A B einen Gewinn von 0,600 SEK je Aktie eingefahren.

Elekta A B soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,17 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,07 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 15 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,02 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -1,360 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt von insgesamt 17,30 Milliarden SEK aus im Gegensatz zu 16,72 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net