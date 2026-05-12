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Erste Schätzungen: Elekta A B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

13.05.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Elekta ABShs -B- Fria
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Elekta A B lässt sich voraussichtlich am 28.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Elekta A B die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,40 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -1,010 SEK erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal soll Elekta A B mit einem Umsatz von insgesamt 5,01 Milliarden SEK abgeschlossen haben – das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,16 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 2,74 Prozent verringert.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 15 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,28 SEK, gegenüber 0,620 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 16,93 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 18,02 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

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