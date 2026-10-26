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Erste Schätzungen: Ellos legt Quartalsergebnis vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ellos Holding AB (publ) Registered Shs
5.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Ellos wird voraussichtlich am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,67 SEK. Im Vorjahresquartal waren 32,93 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 6,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 903,0 Millionen SEK gegenüber 850,5 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,65 SEK je Aktie, gegenüber 1,60 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 3,67 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 3,46 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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