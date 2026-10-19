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Erste Schätzungen: Embellence Group Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Embellence Group AB Registered Shs
2.81 EUR -0.02 EUR -0.71 %
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Embellence Group Registered gibt voraussichtlich am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,600 SEK. Im Vorjahresquartal waren 0,550 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 2,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 174,0 Millionen SEK. Dementsprechend geht der Experte bei Embellence Group Registered für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 178,0 Millionen SEK aus.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 2,87 SEK, gegenüber 2,93 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 774,0 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 764,5 Millionen SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net

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