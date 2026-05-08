DAX24.339 -1,3%Est505.912 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,05 +0,9%Nas26.247 +1,7%Bitcoin68.673 -1,6%Euro1,1755 -0,1%Öl105,8 +5,5%Gold4.671 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Intel 855681 Allianz 840400 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 SAP 716460 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Amazon 906866 Microsoft 870747 Apple 865985 Deutsche Telekom 555750 Tempus AI A40EDP
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht mit Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen auch Freitag in Rekordlaune -- Commerzbank übertrifft Erwartungen in Q1 -- Rheinmetall, Nintendo, SoftBank, AMD, Innodata, NEL im Fokus
Top News
Wer steckt eigentlich hinter der Kryptowährung Ripple? Wer steckt eigentlich hinter der Kryptowährung Ripple?
Altersvorsorgedepot mit 55: Warum Späteinsteiger die höchste Förderquote bekommen Altersvorsorgedepot mit 55: Warum Späteinsteiger die höchste Förderquote bekommen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Erste Schätzungen: EMED Mining präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

11.05.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
EMED Mining Public Limited
9,25 EUR -0,20 EUR -2,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EMED Mining wird voraussichtlich am 26.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,100 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte EMED Mining noch 0,180 GBP je Aktie eingenommen.

Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 99,7 Millionen EUR betragen, verglichen mit 108,1 Millionen GBP im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,03 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,520 GBP einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 544,0 Millionen EUR aus, nachdem im Vorjahr 409,1 Millionen GBP erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu EMED Mining Public Limited

DatumMeistgelesen