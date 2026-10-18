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Erste Schätzungen: Emergent BioSolutions veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Emergent BioSolutions Inc.
6.34 EUR 0.23 EUR 3.76 %
Charts | News | Analysen

Emergent BioSolutions gibt voraussichtlich am 02.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Emergent BioSolutions für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,391 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,910 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 123,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 46,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 231,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,360 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,930 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 657,0 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 742,9 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
03.08.18 Emergent BioSolutions Buy Chardan Capital Markets
16.01.18 Emergent BioSolutions Buy Chardan Capital Markets
28.06.16 Emergent BioSolutions Buy Singular Research
15.04.16 Emergent BioSolutions Buy Chardan Capital Markets
28.03.16 Emergent BioSolutions Buy Singular Research

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