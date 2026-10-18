Erste Schätzungen: Emergent BioSolutions veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
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Emergent BioSolutions gibt voraussichtlich am 02.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Emergent BioSolutions für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,391 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,910 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 123,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 46,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 231,1 Millionen USD in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,360 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,930 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 657,0 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 742,9 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.net
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