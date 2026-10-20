DAX 25.320 -1,2%ESt50 6.145 -1,0%MSCI World 4.913 +0,1%Top 10 Crypto 10,75 +0,6%Nas 26.431 +1,1%Bitcoin 73.035 +0,0%Euro 1,1233 +0,2%Öl 109,8 +0,2%Gold 4.144 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Erste Schätzungen: Emerson Electric legt Quartalsergebnis vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Emerson Electric Co.
144.90 EUR 1.20 EUR 0.84 %
Charts | News | Analysen

Emerson Electric präsentiert in der voraussichtlich am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

23 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,85 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,12 USD je Aktie erzielt worden.

21 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 5,11 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 5,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,86 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Der Ausblick von 28 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,57 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,04 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 27 Analysten auf durchschnittlich 18,89 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 18,01 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Emerson Electric Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

Emerson Electric Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Emerson Electric nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
17.12.18 Emerson Electric Equal Weight Barclays Capital
15.02.18 Emerson Electric Overweight Barclays Capital
14.02.18 Emerson Electric Outperform RBC Capital Markets
09.11.17 Emerson Electric Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
08.02.17 Emerson Electric Neutral UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.