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Erste Schätzungen: Endeavour Mining vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Endeavour Mining PLC
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Charts | News | Analysen

Endeavour Mining öffnet voraussichtlich am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 13 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,773 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,950 CAD je Aktie vermeldet.

Basierend auf den Einschätzungen von 8 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 1,11 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 1,25 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,25 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,91 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,21 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 5,92 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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