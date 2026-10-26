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Erste Schätzungen: Energy Vault stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Energy Vault Holdings Inc Registered Shs
2.26 EUR -0.13 EUR -5.45 %
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Energy Vault wird voraussichtlich am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,160 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Energy Vault ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,160 USD in den Büchern gestanden.

5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 15,7 Millionen USD gegenüber 33,3 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 52,97 Prozent.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,346 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,650 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 294,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 203,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

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