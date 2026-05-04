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Erste Schätzungen: EnerSys Cos öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

05.05.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
EnerSys Cos.
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EnerSys Cos lässt sich voraussichtlich am 20.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird EnerSys Cos die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,99 USD. Dies würde einem Zuwachs von 24,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem EnerSys Cos 2,41 USD je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll EnerSys Cos nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 973,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 974,8 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,34 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 8,99 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 3,74 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 3,62 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.net

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