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Erste Schätzungen: ENGIE Brasil Energia informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

ENGIE Brasil Energia wird voraussichtlich am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,179 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte ENGIE Brasil Energia noch 0,110 USD je Aktie eingenommen.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 5,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 613,6 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei ENGIE Brasil Energia für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 580,3 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,595 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,400 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,38 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,30 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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