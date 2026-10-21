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Erste Schätzungen: Enity informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Werte in diesem Artikel
Aktien
Enity Holding AB (publ) Registered Shs
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Enity stellt voraussichtlich am 05.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,39 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,26 SEK erwirtschaftet worden.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 36,05 Prozent auf 410,9 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 642,5 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,56 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 6,14 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,67 Milliarden SEK, gegenüber 2,50 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

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