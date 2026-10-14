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Erste Schätzungen: Enterprise Products Partners LP öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Enterprise Products Partners L.P.
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Enterprise Products Partners LP wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 29.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

16 Analysten schätzen, dass Enterprise Products Partners LP für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,730 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,610 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 15,58 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 29,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Enterprise Products Partners LP einen Umsatz von 11,99 Milliarden USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 20 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,01 USD, gegenüber 2,66 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 63,71 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 52,08 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
01.02.18 Enterprise Products Partners LP Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
31.10.17 Enterprise Products Partners LP Outperform RBC Capital Markets
10.10.17 Enterprise Products Partners LP Neutral Seaport Global Securities
31.01.17 Enterprise Products Partners LP Overweight Barclays Capital
30.09.16 Enterprise Products Partners LP Buy Mizuho

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