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Erste Schätzungen: Entra ASA Unitary 144A-Reg S stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

06.04.26 06:21 Uhr
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Entra ASA Unitary 144A-Reg S
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Entra ASA Unitary 144A-Reg S wird voraussichtlich am 21.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,82 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Entra ASA Unitary 144A-Reg S 1,02 NOK je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 794,8 Millionen NOK – ein Minus von 8,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Entra ASA Unitary 144A-Reg S 865,0 Millionen NOK erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,10 NOK im Vergleich zu 6,32 NOK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 3,15 Milliarden NOK, gegenüber 3,58 Milliarden NOK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net

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