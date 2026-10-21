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Erste Schätzungen: Enviri II legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Enviri II Corporation Registered Shs When-issued
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Enviri II wird voraussichtlich am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Enviri II im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,543 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,280 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 317,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 50,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 643,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -1,803 USD, gegenüber -2,080 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 1,30 Milliarden USD im Vergleich zu 2,24 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

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