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Erste Schätzungen: Epiroc (A) (spons ADRs) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

02.07.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Epiroc AB (A) (spons. ADRs)
23,60 EUR 0,40 EUR 1,72%
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Epiroc (A) (spons ADRs) wird voraussichtlich am 17.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

11 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,221 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,180 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 13 Analysten einen Zuwachs von 11,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,75 Milliarden USD gegenüber 1,57 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 20 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,893 USD je Aktie, gegenüber 0,730 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 19 Analysten durchschnittlich auf 7,05 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 6,32 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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