Erste Schätzungen: Epiroc Registered A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

13.10.26 06:21 Uhr

Epiroc Registered A lädt voraussichtlich am 28.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,15 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Epiroc Registered A ein EPS von 1,62 SEK je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 15 Analysten einen Zuwachs von 13,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 17,34 Milliarden SEK gegenüber 15,24 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 22 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,34 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,12 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 21 Analysten von durchschnittlich 66,94 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 62,00 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net