Erste Schätzungen: Epiroc Registered B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Epiroc Registered B lädt voraussichtlich am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
In Sachen EPS gehen 13 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,15 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Epiroc Registered B noch 1,62 SEK je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 15 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 17,34 Milliarden SEK – ein Plus von 13,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Epiroc Registered B 15,24 Milliarden SEK erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr rechnen 21 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,34 SEK, gegenüber 7,12 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 20 Analysten durchschnittlich auf 66,94 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 62,00 Milliarden SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.net
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