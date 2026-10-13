DAX 25.278 +0,8%ESt50 6.201 +0,5%MSCI World 4.963 +0,0%Top 10 Crypto 11,01 ±0,0%Nas 27.246 -0,4%Bitcoin 74.805 +2,1%Euro 1,1172 +0,1%Öl 105,3 -1,3%Gold 4.193 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Erste Schätzungen: Epiroc Registered B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Epiroc AB Registered Shs -B-
20.12 EUR 0.16 EUR 0.80 %
Charts | News | Analysen

Epiroc Registered B lädt voraussichtlich am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS gehen 13 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,15 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Epiroc Registered B noch 1,62 SEK je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 15 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 17,34 Milliarden SEK – ein Plus von 13,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Epiroc Registered B 15,24 Milliarden SEK erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 21 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,34 SEK, gegenüber 7,12 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 20 Analysten durchschnittlich auf 66,94 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 62,00 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Epiroc Registered B Aktie News

Werbung

Epiroc Registered B Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Epiroc Registered B nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.