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Erste Schätzungen: ESCO Technologies informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Werte in diesem Artikel
Aktien
ESCO Technologies Inc.
220.00 EUR 8.00 EUR 3.77 %
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ESCO Technologies öffnet voraussichtlich am 19.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,60 USD gegenüber 8,43 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 375,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 6,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 352,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Prognosen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 8,37 USD, gegenüber 11,55 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 1,31 Milliarden USD im Vergleich zu 1,10 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
21.11.17 ESCO Technologies Buy Needham & Company, LLC
13.07.15 ESCO Technologies Buy BB&T Capital Markets
10.10.12 ESCO Technologies hold Needham & Company, LLC
08.02.12 ESCO Technologies buy Needham & Company, LLC
12.01.12 ESCO Technologies neutral Robert W. Baird & Co. Incorporated

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