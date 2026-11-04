Erste Schätzungen: ESCO Technologies informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
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ESCO Technologies öffnet voraussichtlich am 19.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,60 USD gegenüber 8,43 USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 375,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 6,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 352,7 Millionen USD in den Büchern standen.
Die Prognosen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 8,37 USD, gegenüber 11,55 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 1,31 Milliarden USD im Vergleich zu 1,10 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion Finanzen.net
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