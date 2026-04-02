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Erste Schätzungen: Essential Properties Realty Trust stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

07.04.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Essential Properties Realty Trust Inc Registered Shs
26,75 EUR 0,40 EUR 1,52%
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Essential Properties Realty Trust wird sich voraussichtlich am 22.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,322 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,290 USD je Aktie erzielt worden.

11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 12,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 131,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 147,9 Millionen USD aus.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,34 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,28 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 612,0 Millionen USD, gegenüber 566,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

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16.07.2018Essential Properties Realty Trust Equal WeightBarclays Capital
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