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Erste Schätzungen: Ethan Allen Interiors legt Quartalsergebnis vor

14.04.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Ethan Allen Interiors Inc.
22,24 USD -0,15 USD -0,67%
Charts|News|Analysen

Ethan Allen Interiors wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,230 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,370 USD je Aktie erzielt worden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 5,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 142,7 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 134,9 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,56 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,01 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 589,7 Millionen USD, gegenüber 614,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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Nachrichten zu Ethan Allen Interiors Inc.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Ethan Allen Interiors Inc.

DatumRatingAnalyst
30.04.2019Ethan Allen Interiors Market PerformTelsey Advisory Group
29.01.2019Ethan Allen Interiors NeutralDougherty & Company LLC
25.10.2018Ethan Allen Interiors Market PerformTelsey Advisory Group
25.01.2018Ethan Allen Interiors Market PerformTelsey Advisory Group
17.01.2018Ethan Allen Interiors Market PerformTelsey Advisory Group
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17.01.2018Ethan Allen Interiors Market PerformTelsey Advisory Group
26.10.2017Ethan Allen Interiors HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
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29.01.2019Ethan Allen Interiors NeutralDougherty & Company LLC
26.01.2017Ethan Allen Interiors NeutralDougherty & Company LLC
25.03.2015Ethan Allen Interiors HoldGabelli & Co
22.05.2006Update Ethan Allen Interiors Inc.: In-LineGoldman Sachs
23.11.2005Update Ethan Allen Interiors Inc.: Market PerformMorgan Keegan
DatumRatingAnalyst

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