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Erste Schätzungen: Ethos Technologies A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ethos Technologies Inc Registered Shs -A-
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Ethos Technologies A äußert sich voraussichtlich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,081 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Ethos Technologies A 0,250 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Ethos Technologies A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 80,24 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 169,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 93,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -2,277 USD, gegenüber 1,13 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 737,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 387,6 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net

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