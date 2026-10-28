Erste Schätzungen: ETHZilla öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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ETHZilla wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass ETHZilla für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,335 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -16,800 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,5 Millionen USD – ein Minus von 14,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ETHZilla 4,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,695 USD, wohingegen im Vorjahr noch -55,180 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 13,2 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 6,6 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.net
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